QI GONG ÉQUILIBRE EN EXTÉRIEUR
Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – – EUR
Date :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-07-11
Début : 2026-02-14
fin : 2026-07-11
2026-02-14 2026-03-14 2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08
Découvrez le plaisir de la pratique en extérieur durant les 4 saisons.
Découvrez le plaisir de la pratique en extérieur durant les 4 saisons mouvement naturel, souplesse, coordination, respiration, concentration, ancrage et partage.
Proposé par CIGNA Virginie, éducatrice sportive sport santé et diplômée en Zhi Neng Qi Gong. .
Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 85 01 40 76 cignavirginie@gmail.com
English :
Discover the pleasure of outdoor activities in all 4 seasons.
