QI GONG ÉQUILIBRE EN EXTÉRIEUR

Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2026-02-14

fin : 2026-07-11

2026-02-14 2026-03-14 2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08

Découvrez le plaisir de la pratique en extérieur durant les 4 saisons.

Proposé par CIGNA Virginie, éducatrice sportive sport santé et diplômée en Zhi Neng Qi Gong. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 85 01 40 76 cignavirginie@gmail.com

English :

Discover the pleasure of outdoor activities in all 4 seasons.

