LES CALANDRES CLERMONTAISES Clermont-l’Hérault
LES CALANDRES CLERMONTAISES Clermont-l’Hérault dimanche 12 avril 2026.
LES CALANDRES CLERMONTAISES
Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11
Plus de 40 voitures de collection présentées par des particuliers et des représentants de clubs amis.
Organisé par les Calandres Clermontaises
Plus de 40 voitures de collection présentées par des particuliers et des représentants de clubs amis.
Organisé par les Calandres Clermontaises .
Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00
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English :
Over 40 classic cars presented by individuals and representatives of friendly clubs.
Organized by Calandres Clermontaises
L’événement LES CALANDRES CLERMONTAISES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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