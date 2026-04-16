Clermont-l’Hérault

LES CHERCHEURS DE NATURE

D156 E5 Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Au bord du lac du Salagou, explorez la nature grâce aux ateliers mis en place pour l’occasion. Manipulez des jumelles, une longue-vue, une loupe binoculaire, une épuisette… pour chercher et comprendre la faune, la flore et les paysages de ce site naturel protégé. Autant d’outils de naturalistes pour apprendre et reconnaître les roches de cet espace au patrimoine géologique remarquable.

Au bord du lac du Salagou, explorez la nature grâce aux ateliers mis en place pour l’occasion. Manipulez des jumelles, une longue-vue, une loupe binoculaire, une épuisette… pour chercher et comprendre la faune, la flore et les paysages de ce site naturel protégé. Autant d’outils de naturalistes pour apprendre et reconnaître les roches de cet espace au patrimoine géologique remarquable.

Stand animé par l’association Demain la Terre !

Accueil en continu, vous pouvez rester de 5 à 55 min !

Gratuit .

D156 E5 Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

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English : LES CHERCHEURS DE NATURE

On the shores of the Lac du Salagou, explore nature through workshops set up for the occasion. Use binoculars, spotting scopes, binocular magnifiers and dip nets to investigate and understand the fauna, flora and landscapes of this protected natural site. All the tools of the naturalist to learn and recognize the rocks of this area of remarkable geological heritage.

L’événement LES CHERCHEURS DE NATURE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS