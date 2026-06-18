Clermont-l’Hérault

QUARTIERS D’ÉTÉ CHERCHEURS DE NATURE

14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-28

Au programme du jour explorez la nature grâce aux ateliers mis en place par l’association Demain la Terre ! Manipulez des outils de naturaliste pour apprendre, comprendre et reconnaître la faune, la flore et les roches de notre patrimoine géologique.

Un été à vivre ensemble !

À Clermont, l’été se vit au rythme de soirées conviviales et musicales ouvertes à tou(te)s. Ce riche programme est complété par des animations gratuites faisant vivre les quartiers, avec des sorties, des ateliers, du sport, de la culture et des moments conviviaux.

Au programme du jour explorez la nature grâce aux ateliers mis en place par l’association Demain la Terre ! Manipulez des outils de naturaliste pour apprendre, comprendre et reconnaître la faune, la flore et les roches de notre patrimoine géologique.

Pour enfants de 8 à 12 ans (sur inscription) .

14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44

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English : QUARTIERS D’ÉTÉ CHERCHEURS DE NATURE

Today’s program: Explore nature through workshops organized by the Demain la Terre association! Use naturalist tools to learn about, understand, and identify the flora, fauna, and rocks that make up our geological heritage.

L’événement QUARTIERS D’ÉTÉ CHERCHEURS DE NATURE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS