Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

STAND RISQUE INCENDIE

Rives de Clermont Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Des activités ludiques pour comprendre la propagation d’un feu, les conditions favorables, afin de sensibiliser aux actions de gestion et gestes de prévention.

Organisé par la ville de Clermont-l’Hérault dans le cadre du label Pavillon Bleu et animé par l’association Demain la Terre !

Des activités ludiques pour comprendre la propagation d’un feu, les conditions favorables, afin de sensibiliser aux actions de gestion et gestes de prévention.

Organisé par la ville de Clermont-l’Hérault dans le cadre du label Pavillon Bleu et animé par l’association Demain la Terre ! .

Rives de Clermont Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00 accueil.mairie@ville-clermont-herault.fr

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English :

Fun activities to help understand how fires spread and the conditions that contribute to them, with the aim of raising awareness about fire management and prevention measures.

Organized by the city of Clermont-l’Hérault as part of the Blue Flag program and led by the association Demain la Terre!

L’événement STAND RISQUE INCENDIE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS