Clermont-l’Hérault

LES MYSTÈRES DE LA MARE

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Sur les hauteurs du Salagou, écoutez et observez la diversité des amphibiens qui se cachent dans les petites nappes d’eau peu profonde. Dans une ambiance de fin de journée, au coucher du soleil, profitez d’un pique-nique pour aborder le fonctionnement des zones humides, leurs habitants et les menaces de ces espaces naturels.Sur les hauteurs du Salagou, écoutez et observez la diversité des amphibie

Sur les hauteurs du Salagou, écoutez et observez la diversité des amphibiens qui se cachent dans les petites nappes d’eau peu profonde. Dans une ambiance de fin de journée, au coucher du soleil, profitez d’un pique-nique pour aborder le fonctionnement des zones humides, leurs habitants et les menaces de ces espaces naturels.

Demain la Terre ! est une association dont les objectifs sont d’éduquer à l’environnement pour un développement durable et de valoriser le patrimoine naturel et culturel. Elle propose des activités pour les habitants, les visiteurs et les scolaires, en partenariat avec de multiples acteurs du territoire. Elle intervient sur diverses thématiques de l’environnement et du développement durable écosystèmes et biodiversité, énergies, eau, déchets, géologie, jardin, alimentation, agriculture…

Par l’association Demain la Terre !

Prévoir eau, chapeau, chaussures de marche, pique-nique tiré du sac et lampe torche.

Durée 2h30 à 3h .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

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English : LES MYSTÈRES DE LA MARE

On the heights of Salagou, listen to and observe the diversity of amphibians hiding in shallow water. At the end of the day, as the sun sets, enjoy a picnic to learn about the functioning of wetlands, their inhabitants and the threats to these natural areas

L’événement LES MYSTÈRES DE LA MARE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT DU CLERMONTAIS