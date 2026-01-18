Clermont-l’Hérault

FABRICATION D’UN MINI-HÔTEL À INSECTES

Avenue du Lac Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Un atelier pour construire un refuge à insectes avec des matériaux naturels et recyclés.

Un atelier pour construire un refuge à insectes avec des matériaux naturels et recyclés.

Chaque enfant repartira avec sa création ! .

Avenue du Lac Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 47 66 contact@mielleriedusalagou.fr

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English :

A workshop to build an insect refuge using natural and recycled materials.

L’événement FABRICATION D’UN MINI-HÔTEL À INSECTES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS