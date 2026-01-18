FABRICATION D’UN MINI-HÔTEL À INSECTES Clermont-l’Hérault
FABRICATION D’UN MINI-HÔTEL À INSECTES Clermont-l’Hérault mercredi 22 juillet 2026.
Clermont-l’Hérault
FABRICATION D’UN MINI-HÔTEL À INSECTES
Avenue du Lac Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Un atelier pour construire un refuge à insectes avec des matériaux naturels et recyclés.
Un atelier pour construire un refuge à insectes avec des matériaux naturels et recyclés.
Chaque enfant repartira avec sa création ! .
Avenue du Lac Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 47 66 contact@mielleriedusalagou.fr
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English :
A workshop to build an insect refuge using natural and recycled materials.
L’événement FABRICATION D’UN MINI-HÔTEL À INSECTES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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