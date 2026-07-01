Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

LES ÉCHAPPÉES DU SALAGOU

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Une balade autour des sentiers du Grand Site Salagou Cirque de Mourèze à bord d’un VTT à assistance électrique et halte gourmande autour d’une dégustation de produits locaux

Et si vous découvriez le Salagou à l’heure où la lumière révèle toute la beauté de ses paysages ?

Au coucher du soleil, laissez-vous guider à travers les sentiers du Grand Site Salagou Cirque de Mourèze, entre terres rouges, vignobles, collines méditerranéennes et panoramas d’exception. À bord d’un VTT à assistance électrique, prenez le temps de vous imprégner de cette nature singulière, façonnée par des millions d’années d’histoire.

Au fil de cette balade, votre guide partagera les secrets du territoire, son patrimoine naturel et ses anecdotes, avant de faire une halte gourmande autour d’une dégustation de produits locaux. Une rencontre avec les saveurs du terroir qui prolonge l’expérience dans un esprit de convivialité et de partage.

Une soirée hors du temps, où l’on ralentit, où l’on contemple, où l’on savoure… Une autre façon de vivre le Salagou. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 31 76 84 57

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English :

A ride along the trails of the Grand Site Salagou Cirque de Mourze on an electric-assist mountain bike, followed by a gourmet stop to sample local products

L’événement LES ÉCHAPPÉES DU SALAGOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS