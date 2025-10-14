DÉCOUVREZ UN LIVRE OU UN AUTEUR Clermont-l’Hérault
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14
2025-10-14 2025-12-09
L’équipe de la médiathèque ou un adhérent vous propose une lecture commune avant de partager vos avis et débattre ensemble !
Public Ado / Adulte.
Gratuit, sur inscription.
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53
English :
The media library team or a member will suggest a joint reading before you share your opinions and debate together!
Public Teen / Adult.
Free, registration required.
German :
Das Team der Mediathek oder ein Mitglied schlägt Ihnen eine gemeinsame Lektüre vor, bevor Sie Ihre Meinung teilen und gemeinsam diskutieren!
Zielgruppe Jugendliche / Erwachsene.
Kostenlos, nach Anmeldung.
Italiano :
Il team della mediateca o un membro suggerirà una lettura comune prima di condividere le vostre opinioni e discutere insieme!
Adatto ad adolescenti e adulti.
Gratuito, è richiesta l’iscrizione.
Espanol :
El equipo de la mediateca o un miembro le propondrá una lectura conjunta antes de compartir sus opiniones y debatir juntos
Adecuado para adolescentes y adultos.
Gratuito, previa inscripción.
