DÉCOUVREZ UN LIVRE OU UN AUTEUR Clermont-l’Hérault

DÉCOUVREZ UN LIVRE OU UN AUTEUR Clermont-l’Hérault mardi 14 octobre 2025.

DÉCOUVREZ UN LIVRE OU UN AUTEUR

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14 2025-12-09

L’équipe de la médiathèque ou un adhérent vous propose une lecture commune avant de partager vos avis et débattre ensemble !

Public Ado / Adulte.

Gratuit, sur inscription.

L’équipe de la médiathèque ou un adhérent vous propose une lecture commune avant de partager vos avis et débattre ensemble !

Public Ado / Adulte.

Gratuit, sur inscription. .

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53

English :

The media library team or a member will suggest a joint reading before you share your opinions and debate together!

Public Teen / Adult.

Free, registration required.

German :

Das Team der Mediathek oder ein Mitglied schlägt Ihnen eine gemeinsame Lektüre vor, bevor Sie Ihre Meinung teilen und gemeinsam diskutieren!

Zielgruppe Jugendliche / Erwachsene.

Kostenlos, nach Anmeldung.

Italiano :

Il team della mediateca o un membro suggerirà una lettura comune prima di condividere le vostre opinioni e discutere insieme!

Adatto ad adolescenti e adulti.

Gratuito, è richiesta l’iscrizione.

Espanol :

El equipo de la mediateca o un miembro le propondrá una lectura conjunta antes de compartir sus opiniones y debatir juntos

Adecuado para adolescentes y adultos.

Gratuito, previa inscripción.

L’événement DÉCOUVREZ UN LIVRE OU UN AUTEUR Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS