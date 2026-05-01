Clermont-l’Hérault

SWIM RUN DU SALAGOU

Lac du Salagou Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Natation et Course pédestre dans des formats XS, S et M sont au programme.

Le Clermont Salagou Triathlon vous donne rendez-vous le dimanche 31 mai, sous l’égide de la Ligue Régionale de Triathlon d’Occitanie, avec le concours de la Ville de Clermont l’Hérault, de la Communauté de communes du Clermontais, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, pour le Swim Run du Salagou.

Les dossards sont à retirer le samedi 30 mai, de 14h à 18h, au magasin Running Conseil ou le matin de la course sur place.

Horaires

07h00 retrait des dossards

09h00 départs du Format M en relais à 2 ou à 4 19800 m 3200 m swim 16600 m run

10h00 départ du Format S 12400 m 4300 m swim 8100 m run

11h00 départ du Format XS 4500 m 1100 m swim 3400 m run

13h30 remise des Prix .

Lac du Salagou Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

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English : SWIM RUN DU SALAGOU

Swimming and running in XS, S and M sizes are on the programme.

L’événement SWIM RUN DU SALAGOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 HERAULT SPORT