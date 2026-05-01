SWIM RUN DU SALAGOU Clermont-l’Hérault
SWIM RUN DU SALAGOU Clermont-l’Hérault dimanche 31 mai 2026.
Clermont-l’Hérault
SWIM RUN DU SALAGOU
Lac du Salagou Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Natation et Course pédestre dans des formats XS, S et M sont au programme.
Le Clermont Salagou Triathlon vous donne rendez-vous le dimanche 31 mai, sous l’égide de la Ligue Régionale de Triathlon d’Occitanie, avec le concours de la Ville de Clermont l’Hérault, de la Communauté de communes du Clermontais, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, pour le Swim Run du Salagou.
Les dossards sont à retirer le samedi 30 mai, de 14h à 18h, au magasin Running Conseil ou le matin de la course sur place.
Horaires
07h00 retrait des dossards
09h00 départs du Format M en relais à 2 ou à 4 19800 m 3200 m swim 16600 m run
10h00 départ du Format S 12400 m 4300 m swim 8100 m run
11h00 départ du Format XS 4500 m 1100 m swim 3400 m run
13h30 remise des Prix .
Lac du Salagou Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie
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English : SWIM RUN DU SALAGOU
Swimming and running in XS, S and M sizes are on the programme.
L’événement SWIM RUN DU SALAGOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 HERAULT SPORT
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