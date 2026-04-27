CERCLE DE CONTEURS Clermont-l’Hérault
CERCLE DE CONTEURS Clermont-l’Hérault vendredi 22 mai 2026.
Clermont-l’Hérault
CERCLE DE CONTEURS
14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22 2026-06-19 2026-07-09 2026-07-23
Un atelier autour du conte et de la littérature orale, à l’attention des seniors, pour favoriser la capacité de concentration et de mémorisation.
Un atelier autour du conte et de la littérature orale, à l’attention des seniors, pour favoriser la capacité de concentration et de mémorisation.
Public adulte
Gratuit, sur inscription
Animé par Davy Martin de l’association L’Oreille bavarde .
14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53 bibliotheque.municipale@ville-clermont-herault.fr
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English :
A storytelling and oral literature workshop for senior citizens, to boost concentration and memory.
L’événement CERCLE DE CONTEURS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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