Clermont-l’Hérault

CERCLE DE CONTEURS

14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-06-19 2026-07-09 2026-07-23

Un atelier autour du conte et de la littérature orale, à l’attention des seniors, pour favoriser la capacité de concentration et de mémorisation.

Un atelier autour du conte et de la littérature orale, à l’attention des seniors, pour favoriser la capacité de concentration et de mémorisation.

Public adulte

Gratuit, sur inscription

Animé par Davy Martin de l’association L’Oreille bavarde .

14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53 bibliotheque.municipale@ville-clermont-herault.fr

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English :

A storytelling and oral literature workshop for senior citizens, to boost concentration and memory.

L’événement CERCLE DE CONTEURS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS