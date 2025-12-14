JEUX DE SOCIÉTÉ Clermont-l’Hérault
JEUX DE SOCIÉTÉ Clermont-l’Hérault mardi 6 janvier 2026.
JEUX DE SOCIÉTÉ
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault
Début : 2026-01-06
fin : 2026-04-07
2026-01-06 2026-01-13 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-17 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14
Un moment de jeu à partager entre amis ou en famille.
Un moment de jeu et de convivialité à partager entre amis ou en famille.
Tout public Gratuit. .
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53 bibliotheque.municipale@ville-clermont-herault.fr
English :
A fun time to share with friends and family.
All ages Free.
