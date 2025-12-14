JEUX DE SOCIÉTÉ Clermont-l’Hérault

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2026-01-06
fin : 2026-04-07

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-17 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14

Un moment de jeu et de convivialité à partager entre amis ou en famille.

Tout public Gratuit.   .

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53  bibliotheque.municipale@ville-clermont-herault.fr

English :

A fun time to share with friends and family.

All ages Free.

