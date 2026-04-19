Clermont-l’Hérault

CAP SUR LE SALAGOU

Avenue Louis Villaret Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Dans le cadre de l’événement national Mai à Vélo, la Communauté de communes du Salagou Cœur d’Hérault organise une balade conviviale et familiale autour du lac du Salagou.

Dans le cadre de l’événement national Mai à Vélo, la Communauté de communes du Salagou Cœur d’Hérault organise une balade conviviale et familiale autour du lac du Salagou, en partenariat avec le Vélo Club du Clermontais.

Cette sortie gratuite est ouverte à tous les publics (familles, enfants, tous niveaux) et propose un parcours accessible de 7 km aller et 7 km retour.

Départ groupé à 10h.

Pique-nique partagé au bord du lac.

Animation proposée par l’association Demain la Terre !

Balade encadrée, assurée par le Vélo Club du Clermontais et le Collectif À Bicyclette, garantissant une sortie sécurisée et adaptée à tous. .

Avenue Louis Villaret Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

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English :

As part of the national Mai à Vélo event, the Communauté de communes du Salagou C?ur d?Hérault is organizing a friendly, family-friendly ride around Lac du Salagou.

L’événement CAP SUR LE SALAGOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS