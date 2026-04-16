Clermont-l’Hérault

CONCERT MISATANGO OU MESSE A BUENOS AIRES

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

La Misatango ou Messe à Buenos Aires du compositeur Martin Palmieri, composée en 1996, mêle les harmonies et les rythmes syncopés du tango.

La Misatango ou Messe à Buenos Aires du compositeur Martin Palmieri, composée en 1996, mêle les harmonies et les rythmes syncopés du tango. Le compositeur introduit l’instrument typique du tango, le bandonéon.

Au programme également des œuvres endiablées ou langoureuses d’Astor Piazzola et Antonio Carlos Jobim. Avec The Soti Camerata, ensemble dirigé par David Sotiropoulos : Quintette à cordes, piano, bandonéon. Chœur Les Chorégiens. Soprano solo Sandra Sotiropoulos, violon solo Samuel Bez.

Organisé par les Amis des Orgues. .

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 83 58 77 06 contact@musiquesetpassions.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT MISATANGO OU MESSE A BUENOS AIRES

Composer Martin Palmieri’s Misatango or Mass in Buenos Aires, composed in 1996, blends the harmonies and syncopated rhythms of tango.

L’événement CONCERT MISATANGO OU MESSE A BUENOS AIRES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS