ACTIVITÉS PÊCHE SALAGOU Clermont-l’Hérault
jeudi 9 juillet 2026 · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Clermont-l’Hérault
ACTIVITÉS PÊCHE SALAGOU
Rives de Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Des activités pêche au Lac du Salagou encadrées par un moniteur diplômé d’État
Tout les jeudis mise en place d’une activité découverte et initiation à la pêche pour tout public.
Organisé et géré par un moniteur diplômé d’état, salarié de la Fédération de pêche de l’Hérault, Simon se sera un plaisir de vous apprendre et de vous faire découvrir cette activité accessible et ludique.
Tout le matériel sera fourni.
8 participants maximum.
Âge des participants 8 ans minimum
Inscription et réservation auprès de la Base de plein air du Salagou. .
Rives de Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 05 71
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English : ACTIVITÉS PÊCHE ÉTÉ 2026
Fishing activities at Lake Salagou supervised by a state-certified instructor
L’événement ACTIVITÉS PÊCHE SALAGOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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