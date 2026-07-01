Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

ACTIVITÉS PÊCHE SALAGOU

Rives de Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Des activités pêche au Lac du Salagou encadrées par un moniteur diplômé d’État

Tout les jeudis mise en place d’une activité découverte et initiation à la pêche pour tout public.

Organisé et géré par un moniteur diplômé d’état, salarié de la Fédération de pêche de l’Hérault, Simon se sera un plaisir de vous apprendre et de vous faire découvrir cette activité accessible et ludique.

Tout le matériel sera fourni.

8 participants maximum.

Âge des participants 8 ans minimum

Inscription et réservation auprès de la Base de plein air du Salagou. .

Rives de Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 05 71

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English : ACTIVITÉS PÊCHE ÉTÉ 2026

Fishing activities at Lake Salagou supervised by a state-certified instructor

L’événement ACTIVITÉS PÊCHE SALAGOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS