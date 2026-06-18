BALADE VIGNERONNE AU CHÂTEAU LA NÉGLY Fleury
BALADE VIGNERONNE AU CHÂTEAU LA NÉGLY Fleury vendredi 21 août 2026.
Fleury
BALADE VIGNERONNE AU CHÂTEAU LA NÉGLY
Route des vins Fleury Aude
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Comme chaque été, Château La Négly vous propose ses Balades Vigneronnes du 10 juillet au 21 août 2026, tous les vendredis à 18h30, d’une durée entre 2h30 et 3h. Cette marche guidée au cœur du massif de la Clape invite à découvrir les paysages du domaine entre vignes, garrigue, étang et Méditerranée, aux côtés d’un vigneron passionné. La soirée se prolonge autour d’une dégustation de nos cuvées avec accords mets-vins, avec également une option planche et la possibilité d’acheter du vin sur place. Chaussures confortables recommandées.
Réservation obligatoire, places limitées.
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Route des vins Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 33 87 17 animateurcaveau@lanegly.fr
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English :
As every %E9t%E9, Château La Négly invites you to its “Balades Vigneronnes” from July 10 to August 21, 2026, every Friday at 6:30 p.m., lasting between 2.5 and 3 hours. This guided walk through the heart of the Clape Massif invites you to discover the estate’s landscapes—among vineyards, garrigue, lakes, and the Mediterranean, accompanied by a passionate winemaker. The evening continues with a tasting of our wines paired with food, along with an option for a charcuterie board and the opportunity to purchase wine on site. Comfortable shoes are recommended.
Reservations are required; space is limited.
L’événement BALADE VIGNERONNE AU CHÂTEAU LA NÉGLY Fleury a été mis à jour le 2026-06-18 par
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