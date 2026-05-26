Fleury

SOIRÉE COSTEPLANE CONCERT VINS TAPAS

Impasse du Listan Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Au Domaine Costeplane de Ferrié, venez profiter d’une soirée conviviale avec groupe de musique live, vins du domaine et tapas.

le 5 août Bouffanelle et ses souquets.

Vins du domaine et assiettes de tapas en vente sur place.

Entrée gratuite.

Réservation (fortement conseillée).

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Impasse du Listan Fleury 11560 Aude Occitanie +33 6 33 14 80 83

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English :

At Domaine Costeplane de Ferrié, enjoy a convivial evening with live music, estate wines and tapas.

august 5: Bouffanelle and its souquets.

Estate wines and tapas for sale on site.

Free admission.

Reservations strongly recommended.

L’événement SOIRÉE COSTEPLANE CONCERT VINS TAPAS Fleury a été mis à jour le 2026-05-26 par