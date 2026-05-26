SOIRÉE COSTEPLANE CONCERT VINS TAPAS Fleury
SOIRÉE COSTEPLANE CONCERT VINS TAPAS Fleury mercredi 5 août 2026.
Fleury
SOIRÉE COSTEPLANE CONCERT VINS TAPAS
Impasse du Listan Fleury Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Au Domaine Costeplane de Ferrié, venez profiter d’une soirée conviviale avec groupe de musique live, vins du domaine et tapas.
le 5 août Bouffanelle et ses souquets.
Vins du domaine et assiettes de tapas en vente sur place.
Entrée gratuite.
Réservation (fortement conseillée).
.
Impasse du Listan Fleury 11560 Aude Occitanie +33 6 33 14 80 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At Domaine Costeplane de Ferrié, enjoy a convivial evening with live music, estate wines and tapas.
august 5: Bouffanelle and its souquets.
Estate wines and tapas for sale on site.
Free admission.
Reservations strongly recommended.
L’événement SOIRÉE COSTEPLANE CONCERT VINS TAPAS Fleury a été mis à jour le 2026-05-26 par
À voir aussi à Fleury (Aude)
- Brocante Fleury 7 juin 2026
- Brocante Fleury 7 juin 2026
- OUSTA’FÊTE Fleury 7 juin 2026
- C’est quoi le bocage, maman ? Fleury 13 juin 2026
- SOIRÉE COSTEPLANE CONCERT VINS TAPAS Fleury 17 juin 2026