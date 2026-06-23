SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG Route des vins Fleury

Fleury

SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG

Route des vins Chemin de la Draye des Chaudières Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:30:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Soirée guinguette en plein cœur du domaine

Ambiance festive autour des vins du château, avec groupe de musique et foodtrucks sur place.

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Route des vins Chemin de la Draye des Chaudières Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 33 62 84 chateau@mire-letang.fr

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English :

Open-air dance party in the heart of the estate

A festive atmosphere featuring the château’s wines, with a live band and food trucks on site.

L’événement SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG Fleury a été mis à jour le 2026-06-23 par