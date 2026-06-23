UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG Route des vins Fleury

SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG Route des vins Fleury

SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG Route des vins Fleury jeudi 6 août 2026.

Lieu
Route des vins
Adresse
Chemin de la Draye des Chaudières
Ville
11560 Fleury
Département
Aude
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Fleury

SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG

Route des vins Chemin de la Draye des Chaudières Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Soirée guinguette en plein cœur du domaine
Ambiance festive autour des vins du château, avec groupe de musique et foodtrucks sur place.
  .

Route des vins Chemin de la Draye des Chaudières Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 33 62 84  chateau@mire-letang.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air dance party in the heart of the estate
A festive atmosphere featuring the château’s wines, with a live band and food trucks on site.

L’événement SOIRÉE GUINGUETTE CHÂTEAU MIRE L’ÉTANG Fleury a été mis à jour le 2026-06-23 par

À voir aussi à Fleury (Aude)