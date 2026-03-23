BALADE VIGNERONNE ET GASTRONOMIQUE LES PAS GOURMANDS

Val-de-Dagne Aude

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Balade vigneronne et gastronomique

Tout au long du parcours de 5 km, ponctué de 5 haltes gourmandes, vous découvrirez les paysages du Val de Dagne en dégustant les vins des vignerons et vigneronnes du territoire, en accord avec les mets imaginés par le chef Guillaume Labécède.

Un moment convivial entre nature gastronomie et découverte des vins du territoire.

Départs toutes les 15min de 11h45 à 12h45 au départ de Montlaur.

18 cuvées à déguster.

Nombre de places limité.

Parking Vente de vin Chiens tenus en laisse acceptés Chaussures de marche conseillée.

Rendez-vous 15 mn avant votre départ. Il est possible pour les enfants de moins 12 ans, de venir avec leur pique-nique (à préciser à la réservation).

Réservations avant le 23 mai 2026

.

Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 6 16 90 45 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wine and food tour

Along the 5 km route, punctuated by 5 gourmet stops, you’ll discover the landscapes of the Val de Dagne while tasting the wines of local winemakers, in harmony with dishes created by chef Guillaume Labécède.

A convivial moment between nature and gastronomy, and the discovery of local wines.

Departures every 15 minutes from 11.45 a.m. to 12.45 p.m. from Montlaur.

18 vintages to taste.

Limited number of places.

Parking Wine for sale Dogs on leash welcome Walking shoes recommended.

Meet 15 minutes before departure. Children under 12 may bring their own picnic (please specify when booking).

Reservations ? before May 23, 2026

L’événement BALADE VIGNERONNE ET GASTRONOMIQUE LES PAS GOURMANDS Val-de-Dagne a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme