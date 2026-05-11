Val-de-Dagne

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

1 promenade de Rigal Val-de-Dagne Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Visite découverte du parc à l’italienne du Domaine de Montlaur à l’occasion de Rendez-vous aux jardins 2026 !

Labélisé ETBS (European Boxwood & Topiary Society), le parc du Domaine de Montlaur a reçu le premier prix des jardins de l’Aude 2022. Des chemins d’oliviers, des parterres de roses, de lavandes, des haies taillées en topiaires, un chemin d’iris, des arbres remarquables… hors du temps, le jardin invite à la rêverie.

Gratuit pour les moins de 18 ans.

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1 promenade de Rigal Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 6 08 17 12 74 chateaumontlaur@gmail.com

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English :

Discover the Italian-style park at Domaine de Montlaur during Rendez-vous aux jardins 2026!

Labelled ETBS (European Boxwood & Topiary Society), the park at Domaine de Montlaur was awarded first prize in the Aude 2022 gardens competition. Paths of olive trees, beds of roses and lavender, topiary hedges, a path of irises, remarkable trees… out of time, the garden invites you to daydream.

Free admission for children under 18.

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Val-de-Dagne a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT