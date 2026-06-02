Balade vigneronne Le Dôme Le Dôme Monein
Balade vigneronne Le Dôme Le Dôme Monein mardi 18 août 2026.
Monein
Balade vigneronne Le Dôme
Le Dôme 57 route de Coos Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18 18:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Bernard vous accompagne pour la découverte du plus petit domaine de l’appellation AOC Jurançon. Cet ensemble en forme de dôme un peu cabossé est l’un des points culminants de Monein avec côté Sud une vue sur le Pic d’Anie.
Niveau moyennement facile (habitués à marcher ou enfants à partir de 10 ans), chaussures de marche recommandées.
3,5 km.
Réservation obligatoire.
En fonction du groupe ou des conditions météo, la balade peut être écourtée. Elle peut être annulée en cas de mauvais temps. .
Le Dôme 57 route de Coos Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com
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English : Balade vigneronne Le Dôme
L’événement Balade vigneronne Le Dôme Monein a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn
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