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AGENDA · Préhy

Balade vigneronne Domaine Clotilde Davenne Préhy

samedi 15 août 2026 · Domaine Clotilde Davenne · Préhy

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Domaine Clotilde Davenne
Adresse
3 Rue de Chantemerle
Ville
89800 Préhy
Département
Yonne
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Préhy

Balade vigneronne

Domaine Clotilde Davenne 3 Rue de Chantemerle Préhy Yonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Balade vigneronne avec le Domaine Clotilde Davenne. Dégustation de 5 vins et pique-nique panier gourmand (sur réservation) ou pique-nique tiré du sac.   .

Domaine Clotilde Davenne 3 Rue de Chantemerle Préhy 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 91 59 78 

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English : Balade vigneronne

L’événement Balade vigneronne Préhy a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois