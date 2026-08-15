Balade vigneronne Domaine Clotilde Davenne Préhy

Informations pratiques

Préhy

Balade vigneronne

Domaine Clotilde Davenne 3 Rue de Chantemerle Préhy Yonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Balade vigneronne avec le Domaine Clotilde Davenne. Dégustation de 5 vins et pique-nique panier gourmand (sur réservation) ou pique-nique tiré du sac. .

Domaine Clotilde Davenne 3 Rue de Chantemerle Préhy 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 91 59 78

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English : Balade vigneronne

L’événement Balade vigneronne Préhy a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois