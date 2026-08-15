Balade vigneronne Domaine Clotilde Davenne Préhy
samedi 15 août 2026 · Domaine Clotilde Davenne · Préhy
Informations pratiques
Préhy
Balade vigneronne
Domaine Clotilde Davenne 3 Rue de Chantemerle Préhy Yonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Balade vigneronne avec le Domaine Clotilde Davenne. Dégustation de 5 vins et pique-nique panier gourmand (sur réservation) ou pique-nique tiré du sac. .
Domaine Clotilde Davenne 3 Rue de Chantemerle Préhy 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 91 59 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade vigneronne
L’événement Balade vigneronne Préhy a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois