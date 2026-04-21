Balade villageoise et côtière à Plouër sur Rance en espagnol Rue de Licouet Plouër-sur-Rance
Balade villageoise et côtière à Plouër sur Rance en espagnol Rue de Licouet Plouër-sur-Rance jeudi 7 mai 2026.
Plouër-sur-Rance
Balade villageoise et côtière à Plouër sur Rance en espagnol
Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 14:00:00
fin : 2026-05-07 17:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Partez du bourg de Plouër pour une balade en boucle entre hameaux de granit, chemins à
travers champs et sentiers creux typiques. Le parcours vous mène jusqu’aux bords de
Rance, au cœur de paysages authentiques et changeants. En chemin, la guide vous raconte
l’histoire du village au fil des siècles. Vous découvrez aussi les plantes sauvages et
comestibles qui accompagnent vos pas.
7 km de marche sur chemins. 2h30 à 3 heures .
Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Balade villageoise et côtière à Plouër sur Rance en espagnol Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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