Balade viticole Rendez-vous en terroir connu ! Wettolsheim
Balade viticole Rendez-vous en terroir connu ! Wettolsheim jeudi 25 juin 2026.
Wettolsheim
Balade viticole Rendez-vous en terroir connu !
Place du Général de Gaule Wettolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-25 17:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Visite guidée du vignoble de Wettolsheim, suivie d’une dégustation dans la cave du vigneron.
Les jeudis de 17h à 19h.
Balade commentée dans le vignoble de Wettolsheim suivie par une dégustation dans la cave du vigneron.
Les jeudis soirs de 17h à 19h. .
Place du Général de Gaule Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
Guided tour of the Wettolsheim vineyard, followed by a wine tasting in the winemaker’s cellar.
Thursdays from 5:00 p.m. to 7:00 p.m.
L’événement Balade viticole Rendez-vous en terroir connu ! Wettolsheim a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de Colmar
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