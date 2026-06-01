Wettolsheim

Balade viticole Rendez-vous en terroir connu !

Place du Général de Gaule Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-25 17:00:00

fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Visite guidée du vignoble de Wettolsheim, suivie d’une dégustation dans la cave du vigneron.

Les jeudis de 17h à 19h.

Balade commentée dans le vignoble de Wettolsheim suivie par une dégustation dans la cave du vigneron.

Les jeudis soirs de 17h à 19h. .

Place du Général de Gaule Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

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English :

Guided tour of the Wettolsheim vineyard, followed by a wine tasting in the winemaker’s cellar.

Thursdays from 5:00 p.m. to 7:00 p.m.

L’événement Balade viticole Rendez-vous en terroir connu ! Wettolsheim a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de Colmar