Balades à Cheval Débutants Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie
Balades à Cheval Débutants Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie dimanche 9 août 2026.
La Feuillie
Balades à Cheval Débutants Écurie de la Forêt de Lyons
Rue des Ventes La Feuillie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:30:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Les balades pour débutants s’adressent aux personnes ayant peu d’expérience. Elles se déroulent au pas, sur un parcours extérieur sécurisé, offrant une topographie idéale pour permettre aux cavaliers de découvrir les joies de la promenade en pleine nature.
Tous les dimanches, durée de h .
Rue des Ventes La Feuillie 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 23 48 55 ecurie.dela.foret.de.lyons@gmail.com
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English : Balades à Cheval Débutants Écurie de la Forêt de Lyons
L’événement Balades à Cheval Débutants Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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