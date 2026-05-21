Mollau

Balades à poney location de poney

Mollau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Location de poneys à Mollau ! La ferme cabriolait vous propose ses cabrioles !

Le mardi et le vendredi après-midi. Circuit ombragé, 30 min pour 10€

1 adulte obligatoire par enfant/poney SUR RESERVATION UNIQUEMENT

Location de poneys à Mollau ! La ferme cabriolait vous propose ses cabrioles !

Le mardi et le vendredi après-midi. Circuit ombragé, 30 min pour 10€

1 adulte obligatoire par enfant/poney

SUR RESERVATION UNIQUEMENT pendant les vacances scolaires .

Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 72 15 42 51

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English :

Pony hire in Mollau! La ferme cabriolait offers you the chance to ride its ponies!

Tuesday and Friday afternoons. Shaded circuit, 30 min for 10?

1 adult per child/pony ON RESERVATION ONLY

L’événement Balades à poney location de poney Mollau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin