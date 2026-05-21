Balades à poney location de poney Mollau
Balades à poney location de poney Mollau mercredi 1 juillet 2026.
Mollau
Balades à poney location de poney
Mollau Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Location de poneys à Mollau ! La ferme cabriolait vous propose ses cabrioles !
Le mardi et le vendredi après-midi. Circuit ombragé, 30 min pour 10€
1 adulte obligatoire par enfant/poney SUR RESERVATION UNIQUEMENT
Location de poneys à Mollau ! La ferme cabriolait vous propose ses cabrioles !
Le mardi et le vendredi après-midi. Circuit ombragé, 30 min pour 10€
1 adulte obligatoire par enfant/poney
SUR RESERVATION UNIQUEMENT pendant les vacances scolaires .
Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 72 15 42 51
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English :
Pony hire in Mollau! La ferme cabriolait offers you the chance to ride its ponies!
Tuesday and Friday afternoons. Shaded circuit, 30 min for 10?
1 adult per child/pony ON RESERVATION ONLY
L’événement Balades à poney location de poney Mollau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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