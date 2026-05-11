Mollau

Feu de la Saint-Jean

Mollau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie !

L’histoire dit que c’est Mollau qui signalait la mise à feux des bûchers des autres Communes, c’est pour cette raison que le bûcher figure sur les armoiries de la commune de Mollau.

Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie !

L’histoire dit que c’est Mollau qui signalait la mise à feux des bûchers des autres Communes, c’est pour cette raison que le bûcher figure sur les armoiries de la commune de Mollau. 0 .

Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est

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English :

Celebrate the summer solstice in style around the Midsummer bonfire. A convivial atmosphere guaranteed!

History tells us that it was Mollau that signaled the burning of bonfires in other communes, which is why the bonfire appears on the coat of arms of the commune of Mollau.

L’événement Feu de la Saint-Jean Mollau a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin