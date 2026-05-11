Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Feu de la Saint-Jean Mollau

Feu de la Saint-Jean Mollau samedi 20 juin 2026.

Ville : 68470 Mollau

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0

Mollau

Feu de la Saint-Jean

Mollau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie !
L’histoire dit que c’est Mollau qui signalait la mise à feux des bûchers des autres Communes, c’est pour cette raison que le bûcher figure sur les armoiries de la commune de Mollau.
Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie !

L’histoire dit que c’est Mollau qui signalait la mise à feux des bûchers des autres Communes, c’est pour cette raison que le bûcher figure sur les armoiries de la commune de Mollau. 0  .

Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate the summer solstice in style around the Midsummer bonfire. A convivial atmosphere guaranteed!
History tells us that it was Mollau that signaled the burning of bonfires in other communes, which is why the bonfire appears on the coat of arms of the commune of Mollau.

L’événement Feu de la Saint-Jean Mollau a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin

À voir aussi à Mollau (Haut-Rhin)