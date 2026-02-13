Balades à vélo à Larmor-plage, Le Colibri, Plage de Toulhars (Larmor-PLage), Larmor-Plage

Balades à vélo à Larmor-plage Samedi 23 mai, 14h30 Le Colibri, Plage de Toulhars (Larmor-PLage) Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Découverte et partage de la joie de pratiquer le vélo en groupe sur un parcours vélo route (type course) – 40 km – et vélo rando (type VTC) – 18 km sur Larmor-plage. Excellente ambiance, informations, conseils.

Le Colibri, Plage de Toulhars (Larmor-PLage) Plage de Toulhars, Larmor-Plage Larmor-Plage 56260 Morbihan Bretagne

Vélo route et Vélo VTC