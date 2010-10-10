Balades à vélo Balcons de la Valdaine Place de la mairie Puy-Saint-Martin
Balades à vélo Balcons de la Valdaine Place de la mairie Puy-Saint-Martin samedi 12 septembre 2026.
Puy-Saint-Martin
Balades à vélo Balcons de la Valdaine
Place de la mairie 1 Place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 07:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Balade à vélo sur des circuits balisés (différentes difficultés).
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Place de la mairie 1 Place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 02 25 36 jean.luc.fargier@orange.fr
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English :
Bike rides on marked circuits (various levels of difficulty).
L’événement Balades à vélo Balcons de la Valdaine Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération
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