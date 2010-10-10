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Balades à vélo Balcons de la Valdaine Place de la mairie Puy-Saint-Martin

Balades à vélo Balcons de la Valdaine Place de la mairie Puy-Saint-Martin samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : 1 Place de la mairie

Ville : 26450 Puy-Saint-Martin

Département : Drôme

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 10 10 10

Puy-Saint-Martin

Balades à vélo Balcons de la Valdaine

Place de la mairie 1 Place de la mairie Puy-Saint-Martin Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 07:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Balade à vélo sur des circuits balisés (différentes difficultés).
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Place de la mairie 1 Place de la mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 02 25 36  jean.luc.fargier@orange.fr

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English :

Bike rides on marked circuits (various levels of difficulty).

L’événement Balades à vélo Balcons de la Valdaine Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération

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