Balades attelées à Bellême Office du tourisme du Perche en Normandie Bellême
vendredi 21 août 2026 · Office du tourisme du Perche en Normandie · Bellême
Informations pratiques
Bellême
Balades attelées à Bellême
Office du tourisme du Perche en Normandie Boulevard Bansard des Bois Bellême Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Balades attelées à Bellême Balades de 50 minutes à la découverte de La Petite Cités de Caractère de Bellême en compagnie de Julien et son attelage.
Réservation recommandée.
Activité susceptible d’être modifiée en cas de météo défavorable (canicule …) .
Office du tourisme du Perche en Normandie Boulevard Bansard des Bois Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 09 69 sejour@perchenormand.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balades attelées à Bellême
L’événement Balades attelées à Bellême Bellême a été mis à jour le 2026-07-02 par CdC des Collines du Perche Normand
À voir aussi à Bellême (Orne)
- Balade commentée de Bellême Office de tourisme Bellême 8 juillet 2026
- Moto Cross de Bellême Bellême 14 juillet 2026
- Balade commentée de Bellême Office de tourisme Bellême 15 juillet 2026
- Les Pic-nics en Musique à Bellême OLD STUFF Bellême 19 juillet 2026
- Balade commentée de Bellême Office de tourisme Bellême 22 juillet 2026