Les Pic-nics en Musique à Bellême Omega Violet Bellême dimanche 16 août 2026.

Bellême

Les Pic-nics en Musique à Bellême Omega Violet

Parc de Vigan Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 12:45:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Les Pic-nics en Musique à Bellême

OMEGA VIOLET rock progressif

Il convient d’apporter son pique nique, un parasol s’il fait chaud, un plaid s’il fait frais pour se retrouver en famille ou entre amis dans cet écrin de verdure.

Annulation ou report en cas d’intempéries .

Parc de Vigan Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 85 31 00

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English : Les Pic-nics en Musique à Bellême Omega Violet

L’événement Les Pic-nics en Musique à Bellême Omega Violet Bellême a été mis à jour le 2026-06-24 par CdC des Collines du Perche Normand