Balades aux musées Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Balades aux musées

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-10

Dans le Var, découvrez des lieux et des expositions incontournables grâce à des visites guidées dont la couleur sera le fil directeur.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Walks to the museums

In the Var, discover must-see places and exhibitions through guided tours where color will be the main theme.

L’événement Balades aux musées Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Sainte Maxime