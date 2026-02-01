Balades botaniques avec Caroline

Munster Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-14 2026-03-25 2026-03-28

Caroline vous propose de découvrir un large panel de plantes le temps d’une jolie promenade. Un vrai trésor sous nos pieds ! Une balade sans difficulté. Sur réservation, places limitées.

Apprenez à identifier les plantes de notre région, leur usage alimentaire et médicinal. Un pas de plus vers l’autonomie de cueillette. Une balade sans difficulté.

Les balades sont limitées en nombre de personnes pour que chacun puisse en profiter pleinement. Lieu de la balade communiqué lors de l’inscription. .

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 20 07 23 25 abracadabaume@hotmail.com

English :

Caroline offers you to discover a large panel of plants during a nice walk. A real treasure under our feet! A walk without difficulty. On reservation, limited places.

