Fête de la musique Munster

Avec la participation de nombreuses associations musicales de la vallée. Scène ouverte pour les groupes locaux. La radio Azur FM animera une scène et une émission diffusée en direct sur les ondes entre 17h à 19h. Buvette et petite restauration sur place.

Rendez-vous le 20 juin à partir de 18h au centre-ville pour la fête de la musique à Munster !

Sur scène, dans les parcs, les rues ou sur une terrasse de l’un des bars… découvrez les différents lieux qui vont rythmer le cœur de la ville à l’occasion de la fête de la musique !

La radio Azur FM animera une émission en direct de Munster, et diffusera les prestations de 4 groupes de musique grâce au tremplin musical sur la scène de la place du Marché.

Pour l’occasion, le centre-ville de Munster sera piéton et les commerces resteront ouverts jusqu’à 22h.

Buvettes et stands de restauration sur place.

Centre ville Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est

With the participation of many musical associations in the valley. Open stage for local groups. Radio Azur FM will host a stage and a live broadcast on the air between 5pm and 7pm. Refreshments and snacks on site.

