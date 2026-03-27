Balades commentées de la Toussaint Avallon
Balades commentées de la Toussaint Avallon mardi 20 octobre 2026.
Balades commentées de la Toussaint
6 Rue Bocquillot Avallon Yonne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 15:30:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-22 2026-10-27 2026-10-29
Laissez-vous embarquer pour un voyage à travers le temps, au cœur des ruelles pavées et des vieux remparts d’Avallon. Guidés par nos accompagnatrices/ accompagnateur passionnés, vous découvrirez les secrets et les petites histoires qui façonnent l’âme de cette cité médiévale perchée sur son éperon rocheux. Une promenade vivante et chaleureuse, entre patrimoine et mémoire locale.
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Informations complémentaires:
Mél: avallon@destinationgrandvezelay.com
Téléphone fixe: 03 86 34 14 19 .
6 Rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19
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English : Balades commentées de la Toussaint
L’événement Balades commentées de la Toussaint Avallon a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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