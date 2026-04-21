Balades cultures et nature | Pierres sauvages et trésors gourmands Inyaqab Cause-de-Clérans

Cause-de-Clérans

Balades cultures et nature | Pierres sauvages et trésors gourmands

Inyaqab Banne Cause-de-Clérans Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Suivez vos deux guides professionnelles sur des sentiers boisés jusqu’au cœur du village de Cause-de-Clérans et de sa forteresse ruinée. Les mystères de ses bois et ses pierres, bien gardés depuis le Moyen-Âge, vous seront dévoilés! Vous découvrirez aussi la ferme d’INYAQAB autour d’un délicieux goûter de leur produits.

Nombre de places limitées, réservation obligatoire. .

Inyaqab Banne Cause-de-Clérans 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 35 58 71 reservation.bcn24@gmail.com

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English : Balades cultures et nature | Pierres sauvages et trésors gourmands

L’événement Balades cultures et nature | Pierres sauvages et trésors gourmands Cause-de-Clérans a été mis à jour le 2026-04-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides