Balades cultures et nature | Pierres sauvages et trésors gourmands Inyaqab Cause-de-Clérans
Balades cultures et nature | Pierres sauvages et trésors gourmands Inyaqab Cause-de-Clérans lundi 13 juillet 2026.
Cause-de-Clérans
Balades cultures et nature | Pierres sauvages et trésors gourmands
Inyaqab Banne Cause-de-Clérans Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Suivez vos deux guides professionnelles sur des sentiers boisés jusqu’au cœur du village de Cause-de-Clérans et de sa forteresse ruinée. Les mystères de ses bois et ses pierres, bien gardés depuis le Moyen-Âge, vous seront dévoilés! Vous découvrirez aussi la ferme d’INYAQAB autour d’un délicieux goûter de leur produits.
Nombre de places limitées, réservation obligatoire. .
Inyaqab Banne Cause-de-Clérans 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 35 58 71 reservation.bcn24@gmail.com
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English : Balades cultures et nature | Pierres sauvages et trésors gourmands
L’événement Balades cultures et nature | Pierres sauvages et trésors gourmands Cause-de-Clérans a été mis à jour le 2026-04-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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