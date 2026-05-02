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Marché campagnard Cause-de-Clérans

Marché campagnard Cause-de-Clérans

Marché campagnard Cause-de-Clérans vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Jardin de la mairie

Ville : 24150 Cause-de-Clérans

Département : Dordogne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Cause-de-Clérans

Marché campagnard

Jardin de la mairie Cause-de-Clérans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Venez profiter d’une ambiance festive lors du marché campagnard nocturne de Cause-de-Clérans.
Vous retrouverez sur place divers stands de produits locaux et foodtrucks ainsi qu’une buvette pour vous restaurer.   .

Jardin de la mairie Cause-de-Clérans 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 63 34 01 

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English : Marché campagnard

L’événement Marché campagnard Cause-de-Clérans a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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