Cause-de-Clérans

Marché campagnard

Jardin de la mairie Cause-de-Clérans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Venez profiter d’une ambiance festive lors du marché campagnard nocturne de Cause-de-Clérans.

Vous retrouverez sur place divers stands de produits locaux et foodtrucks ainsi qu’une buvette pour vous restaurer. .

Jardin de la mairie Cause-de-Clérans 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 63 34 01

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English : Marché campagnard

L’événement Marché campagnard Cause-de-Clérans a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides