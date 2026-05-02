Marché campagnard Cause-de-Clérans
Marché campagnard Cause-de-Clérans vendredi 10 juillet 2026.
Cause-de-Clérans
Marché campagnard
Jardin de la mairie Cause-de-Clérans Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Venez profiter d’une ambiance festive lors du marché campagnard nocturne de Cause-de-Clérans.
Vous retrouverez sur place divers stands de produits locaux et foodtrucks ainsi qu’une buvette pour vous restaurer. .
Jardin de la mairie Cause-de-Clérans 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 63 34 01
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English : Marché campagnard
L’événement Marché campagnard Cause-de-Clérans a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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