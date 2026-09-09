Balades de la Maison des Volcans, Maison des volcans, Le Morne-Rouge

Informations pratiques

Balades de la Maison des Volcans 19 et 20 septembre Maison des volcans Martinique

limité à 20 personnes à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La maison des volcans propose durant ses journées portes ouvertes de 8h30 à 13h les balades de la maison des volcans : Visite hors des murs qui vise à mieux comprendre le volcanisme et (re)découvrir notre environnement naturel inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO à travers de la lecture de paysage, des récits sur les volcans du Nord de la Martinique, et les éruptions de la Montagne Pelée.

Maison des volcans 844 Avenue edgard nestoret Le Morne-Rouge 97260 Martinique Martinique +596596807122 [{« type »: « phone », « value »: « 0596807122 »}] La Maison des Volcans est située dans la commune du Morne Rouge, face à la Montagne Pelée, majestueuse et familière.

La Maison des Volcans propose une découverte de la Montagne Pelée, des volcans de la Martinique et de la Caraïbe à travers 2 espaces :

– Un espace muséographique dans lequel vous découvrirez plusieurs expositions

– Une salle de projection qui offre :

La projection du film « volcans des Antilles », qui traite non seulement de l’histoire des éruptions de la Montagne Pelée, mais aborde aussi les autres risques naturels auxquels la Martinique est soumise. ⚠️Dernière projection 16h00⚠️

La Maison des volcans présente aussi une riche collection pétrographique constituée de roches et de sables des de l’île, de la Caraïbe et du monde. Parking accès PMR

La maison des volcans propose durant ses journées portes ouvertes de 8h30 à 13h les balades de la maison des volcans : Visite hors des murs qui vise à mieux comprendre le volcanisme et (re)découvrir…

© CTM