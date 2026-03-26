Balades découverte des plantes médicinales et comestible Tiffauges
Balades découverte des plantes médicinales et comestible Tiffauges mercredi 8 avril 2026.
Balades découverte des plantes médicinales et comestible
Tiffauges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 09:00:00
fin : 2026-06-18 11:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-05-28 2026-06-18
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Tiffauges 85130 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 16 70 69 contact@effleureetsens.fr
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English :
L’événement Balades découverte des plantes médicinales et comestible Tiffauges a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne