Balades découverte des plantes médicinales et comestible

Tiffauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 09:00:00

fin : 2026-06-18 11:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-05-28 2026-06-18

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Tiffauges 85130 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 16 70 69 contact@effleureetsens.fr

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English :

L’événement Balades découverte des plantes médicinales et comestible Tiffauges a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne