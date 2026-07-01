Balades dessinées Trégastel
vendredi 31 juillet 2026 · Trégastel
Informations pratiques
Trégastel
Balades dessinées
Parking du Pére Éternel Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:30:00
fin : 2026-08-21 12:30:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Artiste et professeure de dessin et d’histoire de l’art à Lannion, je vous invite à venir dessiner sur les sentiers de la côte de granit rose, à Trégastel ! Tout en parcourant ces chemins, nous aborderons la représentation du paysage par des techniques variées (crayons graphites, stylos à bille, crayons de couleur) et des méthodes simples (perspective, composition, couleur) et accessibles pour tous !
Le matériel est fourni.
Prévoir sac à dos, chapeau, crème solaire et eau.
Inscription par téléphone.
Autres balades à Lannion les mardi mercredi et jeudi. .
Parking du Pére Éternel Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 73 60 16 95
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English :
L’événement Balades dessinées Trégastel a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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