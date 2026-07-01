Informations pratiques

Trégastel

Balades dessinées

Parking du Pére Éternel Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:30:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Artiste et professeure de dessin et d’histoire de l’art à Lannion, je vous invite à venir dessiner sur les sentiers de la côte de granit rose, à Trégastel ! Tout en parcourant ces chemins, nous aborderons la représentation du paysage par des techniques variées (crayons graphites, stylos à bille, crayons de couleur) et des méthodes simples (perspective, composition, couleur) et accessibles pour tous !

Le matériel est fourni.

Prévoir sac à dos, chapeau, crème solaire et eau.

Inscription par téléphone.

Autres balades à Lannion les mardi mercredi et jeudi. .

Parking du Pére Éternel Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 73 60 16 95

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English :

L’événement Balades dessinées Trégastel a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose