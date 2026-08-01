Informations pratiques

Sarrewerden

Balades en barque sur la Sarre Relax barque

Sarrewerden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Prenons le temps pour nous poser, respirer, ressentir, nous (re)connecter avec la nature environnante par des activités d’éveil sensoriel au fil de l’eau. .

Sarrewerden 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

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English :

L’événement Balades en barque sur la Sarre Relax barque Sarrewerden a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue