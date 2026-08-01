AGENDA · Sarrewerden
Balades en barque sur la Sarre Relax barque Sarrewerden
jeudi 6 août 2026 · Sarrewerden
Informations pratiques
Sarrewerden
Balades en barque sur la Sarre Relax barque
Sarrewerden Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Prenons le temps pour nous poser, respirer, ressentir, nous (re)connecter avec la nature environnante par des activités d’éveil sensoriel au fil de l’eau. .
Sarrewerden 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net
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English :
L’événement Balades en barque sur la Sarre Relax barque Sarrewerden a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue