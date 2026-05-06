Balades en calèche Place du Champ de Foire Lamballe-Armor
Balades en calèche Place du Champ de Foire Lamballe-Armor lundi 27 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Balades en calèche
Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Le meneur vous emmènera, selon la météo, dans la ville de Lamballe ou dans le parc équestre. Une promenade au rythme des chevaux qui vous fera goûter aux plaisirs de l’attelage, sensations garanties!
Horaires du jeudi 14h à 18h (durée 25min) ; départs toutes les 30 min .
Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 06 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balades en calèche Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor)
- Art du mouvement avec la méthode Feldenkrais Lamballe-Armor 15 mai 2026
- Concert au bord de l’eau de Marc Dylson & Clo La Rabine des Portes Lamballe-Armor 15 mai 2026
- Concert Achille Ouattara Rue de l’Hermitage Lamballe-Armor 15 mai 2026
- Spectacle « Mentir lo Mìnimo » Terrasses du Haras Lamballe-Armor 15 mai 2026
- Théâtre Le Tatouage Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor 16 mai 2026