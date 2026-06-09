Balades en croquis Kerlouan
Balades en croquis Kerlouan jeudi 23 juillet 2026.
Kerlouan
Balades en croquis
Plage de Boutrouilles Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Découvrez autrement, le temps d’un instant, le littoral du nord Finistère, en créant vos propres souvenirs de vacances.
Stage de croquis en extérieur de 2h00 adultes/adolescents Matériel fourni crayons, feutres, aquarelle, papier,… Groupe de 6 personnes. Tout niveau.
Je vous accompagne et vous présente les bases de dessin et de nombreuses astuces pour croquer les côtes bretonnes, le tout dans un cadre iodé.
Divers lieux sont proposés durant les mois de juillet et août sur la Côte des Légendes.
Sur inscription (obligatoire)
**Le stage sera maintenu à partir de 3 personnes inscrites **
* Les stages peuvent être annulés selon conditions météorologiques ou reportés* .
Plage de Boutrouilles Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 34 66 80 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balades en croquis Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
À voir aussi à Kerlouan (Finistère)
- Atelier de cyanotype à Meneham Kerlouan 15 juin 2026
- Randonnée palmée Kerlouan 27 juin 2026
- Balade contée sur le bord de mer Kerlouan 29 juin 2026
- Visites découverte de Meneham Kerlouan 30 juin 2026
- La mer en vers au manoir ! Route du vivier Kerlouan 1 juillet 2026