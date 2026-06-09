Kerlouan

Balades en croquis

Plage de Boutrouilles Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Découvrez autrement, le temps d’un instant, le littoral du nord Finistère, en créant vos propres souvenirs de vacances.

Stage de croquis en extérieur de 2h00 adultes/adolescents Matériel fourni crayons, feutres, aquarelle, papier,… Groupe de 6 personnes. Tout niveau.

Je vous accompagne et vous présente les bases de dessin et de nombreuses astuces pour croquer les côtes bretonnes, le tout dans un cadre iodé.

Divers lieux sont proposés durant les mois de juillet et août sur la Côte des Légendes.

Sur inscription (obligatoire)

**Le stage sera maintenu à partir de 3 personnes inscrites **

* Les stages peuvent être annulés selon conditions météorologiques ou reportés* .

Plage de Boutrouilles Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 34 66 80 63

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English :

L’événement Balades en croquis Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne