Callac

Balades estivales animées

Étang de la Verte Vallée, Callac Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-03

De petites balades estivales (3 à 4km) proposées aux seniors afin de lutter contre l’isolement et la sédentarité. À chaque kilomètre, une pause avec animation et temps d’échange. Une simple tenue adaptée suffira. Au départ de la sortie collation offerte par l’association D2 ; possible mise à disposition d’une navette pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. .

Étang de la Verte Vallée, Callac Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 00 36 99

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English :

L’événement Balades estivales animées Callac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol