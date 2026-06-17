Kayak Etang de la Verte Vallée Callac
Kayak Etang de la Verte Vallée Callac vendredi 28 août 2026.
Callac
Kayak
Etang de la Verte Vallée 26 Rue de la Verte Vallée Callac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-28 15:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Embarquez pour 1h30 d’initiation en kayak biplace insubmersible et partez à la découverte des trésors naturels de la Verte Vallée à Callac. Au fil de l’eau, apprenez les bases de la navigation grâce à des jeux ludiques et profitez d’un moment de dépaysement au cœur d’un environnement préservé. Une activité accessible à tous, idéale pour partager un moment en famille ou entre amis. .
Etang de la Verte Vallée 26 Rue de la Verte Vallée Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
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English :
L’événement Kayak Callac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol