Kayak Etang de la Verte Vallée Callac

Callac

Kayak

Etang de la Verte Vallée 26 Rue de la Verte Vallée Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:00:00

fin : 2026-08-28 15:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Embarquez pour 1h30 d’initiation en kayak biplace insubmersible et partez à la découverte des trésors naturels de la Verte Vallée à Callac. Au fil de l’eau, apprenez les bases de la navigation grâce à des jeux ludiques et profitez d’un moment de dépaysement au cœur d’un environnement préservé. Une activité accessible à tous, idéale pour partager un moment en famille ou entre amis. .

Etang de la Verte Vallée 26 Rue de la Verte Vallée Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kayak Callac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol