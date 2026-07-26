Informations pratiques

Callac

Théâtre au village

Place de l’Église Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Le temps d’une soirée, le village devient un théâtre à ciel ouvert. Une troupe de comédiens et de musiciens vous embarque dans un cabaret immersif mêlant humour, musique, poésie et émotions, au plus près des artistes. .

Place de l’Église Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 58 55 98

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English :

L’événement Théâtre au village Callac a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol