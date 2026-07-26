Théâtre au village Callac
vendredi 14 août 2026 · Callac
Informations pratiques
Callac
Théâtre au village
Place de l’Église Callac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:30:00
fin : 2026-08-14 15:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Théâtre, musique et bonne humeur s’invitent au village ! Venez partager un moment convivial en famille avec Gabilolo et le cadeau disparu , une comédie interactive où les enfants deviennent les enquêteurs de l’histoire. Un spectacle vivant, drôle et participatif. .
Place de l’Église Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 58 55 98
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English :
L’événement Théâtre au village Callac a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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