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AGENDA · Callac

Théâtre au village Callac

vendredi 14 août 2026 · Callac

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
22160 Callac
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Callac

Théâtre au village

Place de l’Église Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:30:00
fin : 2026-08-14 15:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Théâtre, musique et bonne humeur s’invitent au village ! Venez partager un moment convivial en famille avec Gabilolo et le cadeau disparu , une comédie interactive où les enfants deviennent les enquêteurs de l’histoire. Un spectacle vivant, drôle et participatif.   .

Place de l’Église Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 58 55 98 

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English :

L’événement Théâtre au village Callac a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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