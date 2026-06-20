Kayak course d’orientation Rue Verte Vallée Callac

Callac

Kayak course d’orientation

Rue Verte Vallée Etang Verte Vallée Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:30:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Découvrez les trésors naturels de la Verte Vallée à Callac lors d’une initiation mêlant navigation et course d’orientation. Carte en main, partez à la recherche de balises et relevez les défis qui jalonneront votre parcours. Une activité ludique et conviviale pour apprendre à naviguer tout en s’amusant ! Une activité accessible à tous, idéale pour partager un moment en famille ou entre amis. .

Rue Verte Vallée Etang Verte Vallée Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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English :

L’événement Kayak course d’orientation Callac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol