Kayak course d’orientation Rue Verte Vallée Callac
Kayak course d’orientation Rue Verte Vallée Callac mercredi 12 août 2026.
Callac
Kayak course d’orientation
Rue Verte Vallée Etang Verte Vallée Callac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Découvrez les trésors naturels de la Verte Vallée à Callac lors d’une initiation mêlant navigation et course d’orientation. Carte en main, partez à la recherche de balises et relevez les défis qui jalonneront votre parcours. Une activité ludique et conviviale pour apprendre à naviguer tout en s’amusant ! Une activité accessible à tous, idéale pour partager un moment en famille ou entre amis. .
Rue Verte Vallée Etang Verte Vallée Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
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English :
L’événement Kayak course d’orientation Callac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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