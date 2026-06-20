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Kayak course d’orientation Rue Verte Vallée Callac

Kayak course d’orientation Rue Verte Vallée Callac mercredi 12 août 2026.

Lieu
Rue Verte Vallée
Adresse
Etang Verte Vallée
Ville
22160 Callac
Département
Côtes-d'Armor
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif

Callac

Kayak course d’orientation

Rue Verte Vallée Etang Verte Vallée Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Découvrez les trésors naturels de la Verte Vallée à Callac lors d’une initiation mêlant navigation et course d’orientation. Carte en main, partez à la recherche de balises et relevez les défis qui jalonneront votre parcours. Une activité ludique et conviviale pour apprendre à naviguer tout en s’amusant ! Une activité accessible à tous, idéale pour partager un moment en famille ou entre amis.   .

Rue Verte Vallée Etang Verte Vallée Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07 

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English :

L’événement Kayak course d’orientation Callac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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