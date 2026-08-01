Informations pratiques

Callac

Theatre Le Cabaret de la lune

Place de l’Église Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Vers la fin d’un 19ème siècle fictif, une troupe de comédiens débarque dans un village. Ils se préparent en coulisse, la vie de troupe va bon train, agitée par les querelles, les histoires d’amour, les personnalités qui se cherchent. Vient le moment du cabaret. Ce soir-là est un peu particulier la lune bleue brille dans le ciel et tout ce petit monde se trouve étrangement troublé. Cette drôle de lune portera chacun à une révélation de soi, et… des autres. .

Place de l’Église Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 58 55 98

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English :

L’événement Theatre Le Cabaret de la lune Callac a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol